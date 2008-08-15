В Гродненской области появились первые комбайнеры трёхтысячники

Намолотить такое рекордное количество зерна удалось четырём механизаторам.

Самым первым, ещё в 9 часов утра, о своём передовике отрапортовал Мостовский район. Хорошая погода и урожайность более 90 центнеров с гектара, позволили стать первыми лидерами экипажу комбайна СПК имени Адама Мицкевича. Павла Цесловского новость о том, что он стал лидером жатвы, застала в поле во время вынужденного ремонта. Вместе с напарником они восстанавливали кабину своего комбайна из подручных материалов. Причиной не запланированной остановки стал небольшой камень, разбивший лобовое стекло. Чтобы не простаивать, дожидаясь ремонтной бригады, хлеборобом пришлось самим выступить в роли конструкторов.

И если за рационализаторское предложение хлеборобов обещали поощрить в будущем, поздравление с лидерством в жатве откладывать не стали. Почётную грамоту и денежную премию районные власти вручили прямо в поле. Хороший урожай в этом году, говорят в хозяйстве, позволит намолотить по три тысячи тонн зерна ещё, как минимум, трём механизаторам. А водители – перевозчики смогут преодолеть и четырёх тысячный рубеж. На сегодняшний день по всему Принёманскому региону три тысячи тонн зерна намолотили 4 механизатора. Если не подведёт погода, к концу жатвы таких передовиков наберётся больше десятка.

