В Гродненской области открывается солнечная электростанция мощностью 2,5 МВт

Новости Беларуси. Ещё один шаг в сторону развития альтернативной энергетики в Беларуси. В Щучине открывается солнечная электростанция. В проекте приняли участие немецкие специалисты.

Мощность станции – 2,5 мегаватт.

Она занимает площадь 5 гектаров. На строительство ушло менее 5 месяцев.

На реализацию этого проекта привлечены инвестиции на сумму свыше 52 миллиардов неденоминированных рублей.

Это не первая станция на территории Щучинского района. В деревне Рожанка эффективно работает энергопарк. Зеленую энергетику в районе планируют развивать и дальше. Для строительства солнечных электростанций выделено ещё два участка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.