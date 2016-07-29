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В Гродненской области открывается солнечная электростанция мощностью 2,5 МВт

29 июля 2016 07:46
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Новости Беларуси. Ещё один шаг в сторону развития альтернативной энергетики в  Беларуси. В Щучине открывается солнечная электростанция. В проекте приняли участие немецкие специалисты.

Мощность станции – 2,5 мегаватт.

Она занимает площадь 5 гектаров. На строительство ушло менее 5 месяцев.

На реализацию этого проекта привлечены инвестиции на сумму свыше 52 миллиардов неденоминированных рублей.

Это не первая станция на территории Щучинского района. В деревне Рожанка эффективно работает энергопарк. Зеленую энергетику в районе планируют развивать и дальше. Для строительства солнечных электростанций выделено ещё два участка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области энергетики

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