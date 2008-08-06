В Гродненской области десятки тонн продовольственного горошка отправляется на корм скоту

В СПК имени Денщикова в Гродненском районе выращенный зелёный горошек погибает прямо на полях. Местный консервный завод оказался не готов к переработке такого количества сырья.

В начале года выращивание зелёного горошка в хозяйстве "Денщикова" представлялось делом перспективным. В рамках программы импортозамещения, в СПК увеличили посевные площади под эту культуру в три раза. Гродненский консервный завод пообещал полностью переработать ценный продукт. Закупили новую технику, потратили не мало денег на удобрения и в результате получили урожай самый высокий в республике, 60 центнеров с гектара. Но, во время уборки, оказалось, что консервный завод не готов к таким объёмам.

Свою вину на Гродненском консервном заводе не признают. Норму по переработке зелёного горошка здесь и так перевыполнят. Однако, к такому объему "зеленого" продукта оказались не готовы.

Выхода из сложившейся ситуации нет. Консервный завод единственный в Гродненской области. Поставлять скоропортящийся горошек в другие регионы нет возможности. Весь перезрелый урожай, говорят в хозяйстве, придётся скармливать скоту. На следующий год заниматься выращиванием такой культуры здесь врядли кто-то будет.

