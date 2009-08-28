В Гродненской области будут продавать камни

Необычная статья экспорта может вскоре появиться в Свислочском районе.

Здесь могут предложить для продажи - камни. Дело в том, что их на полях скопилось огромное количество. Перед каждой посевной сельчане их убирают, однако после распашки земли камни вновь появляются.

Такую ситуацию решили использовать во благо. Власти активно изучают спрос на продукцию в Европе. Если же у товара действительно найдутся покупатели, в районе собираются не просто собирать и отгружать камни, но и наладить их обработку в Свислочи. К тому же, особых проблем с доставкой тоже быть не должно: через пограничный с Польшей район проходит железнодорожная ветка с евроколеей.