В гостиницах Минска больше больше всего россиян и литовцев

По данным Министерства спорта и туризма, за полгода в Беларусь въехало 41 тысяча 660 организованных туристов. Это на 2 тысячи 160 человек больше, чем за первое полугодие 2008 года.

Общая же цифра пересекших рубежи страны - больше. Государственный пограничный комитет говорит о 2,67 млн. гостей из-за рубежа за это же время. Причина разбежки – в Беларусь едут мало настоящих туристов — тех, кто покупает путевки, пользуется услугами турфирм. Большинство визитеров — «дикари».

Европейцы не отдыхают на берегу Нарочи, не едут на поклон к камням Брестской крепости. Они в Беларуси «делают дела», и преимущественно в Минске. Это в основном индивидуальные туристы: каждый прибывает в страну по отдельности и требует к себе особого внимания. Индивидуальные туристы требуют, чтобы их встречали в аэропорту, переводчика, собственного гида по городу, личного шофера.

Сутки в номере отеля «Европа» стоят, например, 1500 долларов. Человек приезжает на неделю и выкладывает значительную сумму за проживание. Индивидуальный турист берет в аренду машину и тратит на это от 150 до 300 долларов в день, оплачивает услуги переводчика. За все услуги фирма получает определенный процент от отеля и т.д. И в случае удачной организации тура для бизнесмена прибыль может оказаться больше, чем от группы экскурсантов.

Бизнесмены чаще всего останавливаются в 3—4-звездочных гостиницах («Планета», «Юбилейная», «Орбита»). 5-звездочные отели («Европа», «Кроун Плаза») предпочитают члены правительственных делегаций, представители крупных компаний.



Для размещения гостей свои услуги предлагают 30 гостиниц Минска. Каждый четвертый турист, остановившийся в них, — гражданин России, 8,6 процента — литовцы, 7,2 процента — граждане США, 6,4 процента — немцы, сообщает «Народная газета».