В Гомельской области зерновыми и зернобобовыми засеяно около 80% площадей

Посевная в некоторых регионах страны выходит на финишный рубеж.

Так, в Гомельской области хозяйства Наровлянского, Октябрьского, Хойникского и Брагинского районов - завершили сев ранних колосовых культур.

На втором месте Брестская область. Более половины плана выполнено уже на Гродненщине. Треть – в минской области. А вот Могилёвский и Витебский регионы ещё не преодолели 15-ти процентов. Аграрии уверены, что благоприятные погодные условия позволят провести работы на полях в кратчайшие сроки.

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Минские тракторный и автомобильный заводы с опережением графика отгружают технику хозяйствам Беларуси. Аграрии уже получили более полутора тысяч тракторов и машин различных модификаций, что позволит провести полевые работы в оптимальные сроки. Всего сельским хозяйствам страны в нынешнем году для работы в АПК будет поставлено более трёх с половиной тысяч единиц техники.