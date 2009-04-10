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В Гомельской области зерновыми и зернобобовыми засеяно около 80% площадей

10 апреля 2009 06:07
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Посевная в некоторых регионах страны выходит на финишный рубеж.

Так, в Гомельской области  хозяйства Наровлянского, Октябрьского, Хойникского и Брагинского районов - завершили сев ранних колосовых культур.

На втором месте Брестская область. Более половины плана выполнено уже на Гродненщине. Треть – в минской области. А вот Могилёвский и Витебский регионы ещё не преодолели 15-ти процентов. Аграрии уверены, что  благоприятные погодные условия позволят провести работы на полях в кратчайшие сроки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минские тракторный и автомобильный заводы с опережением графика отгружают технику хозяйствам Беларуси.  Аграрии уже получили более полутора тысяч тракторов и машин различных модификаций, что позволит  провести полевые работы в оптимальные сроки. Всего сельским хозяйствам страны в нынешнем году для работы в АПК будет поставлено более трёх с половиной тысяч единиц техники.

# Экономика

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