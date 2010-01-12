В Гомельской области научились обходиться без российского газа

Здесь сегодня запустили новую установку, которая вырабатывает собственное дешевое тепло и электричество.

Все дело в местных видах топлива и новой технологии, на которые сейчас делают ставку во всей Европе. Александр Добриян подсчитал экономический эффект.

Новая установка - это по сути обычный двигатель внутреннего сгорания. Похожие стоят под капотом любого автомобиля. Разница лишь в размерах: 20 цилиндров по 3 литра каждый, да мощность в 2 с половиной тысячи лошадиных сил. И вращение передаётся не на колёса, а на генератор.

В час такая установка вырабатывает почти 3 мегаватта дешёвой электроэнергии. Её стоимость минимум на треть ниже нынешней цены Белэнерго: 175 рублей против 250.

Юрий Домковский заместитель начальника когенерационнной технологической установки Управления «Промсервис» предприятия «Белоруснефть»:

Одна такая машина вырабатывает энергии на 29 тысяч стоваттных лампочек. Если в доме 144 квартиры, а в квартире 10 лампочек, то на 20 домов хватит.

В добавок к дешёвой электроэнергии установка ежечасно выдаёт почти три гигакаллории тепла. Этого достаточно, чтобы обогреть небольшой микрорайон. Цена его тоже ниже традиционной. Затраты на производство меньше, чем на обычных ТЭЦ. Само топливо экономное: используется не импортный природный газ, а местный - получаемый при нефтедобыче.

Александр Процык начальник Управления «Промсервис» предприятия «Белоруснефть»:

Основное топливо — это сухой отбензиненный газ, который приравнивается к местным видам топлива, производится на ггазоперерабатывающем заводе «Белоруснефть». Это позволяет не покупать в России природный газ.

Новый объект будет экономить для страны порядка миллиона долларов в год. Внедрение подобных технологий - ещё один шаг к энергетической безопасности. Это давно поняли в Старом свете. В Европе сегодня делают ставку именно на такие экономичные установки

Леонид Шенец заместитель председателя, директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта Республики Беларусь:

С 2006 года растут генерирующие мощности. В 06 — 92 мегавата, в 07 - 93, в 2009-ом уже 350 мегаватт. Это высокоэффективные мощности.

В Гомельской области - это второй объект малой энергетики, работающий на местных видах топлива. А уже через два года четверть все белорусской энергии должна вырабатываться с использованием именно таких экономичных технологий.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область.