В Гомеле запустили самую современную в Беларуси стекловаренную печь. И вот в чём её плюсы

Новости Беларуси. Стекло вместо пластика. Беларусь наращивает производство экологически безопасной упаковки для продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с 1 января 2021 года в нашей стране на предприятиях общепита будет запрещено использовать многие виды одноразовой посуды. Среди наиболее доступной замены пластику – традиционное стекло. 14 сентября в Гомеле запустили самую современную в Беларуси стекловаренную печь. Ассортимент производства и его перспективы изучил Александр Добриян.

Со скоростью 20 тысяч бутылок в час предприятие производит свыше 14 миллионов изделий в месяц. Новая автоматика и инновационные огнеупорные материалы делают эту печь самой современной в стране.





Александр Бендер-Врублевский, мастер участка стекловарения предприятия «БелСтеклоПром»:

После модернизации нашей стекловарной печи были установлены датчики газоанализатора, которые регулируют содержание кислорода в отходящих газах, что положительно влияет как на качество сжигания газа, соответственно на поддержание температуры и варку стекломассы, так и на окружающую среду.

Глобальная модернизация привела к почти 20%-ной экономии природного газа и на столько же сократила выбросы в атмосферу. При этом качество продукции возросло.

Эдгар Пирэйра за жизнь запустил без малого четыре десятка подобных производств. Говорит, гомельская печь – мирового уровня.





Эдгар Пирэйра, главный технолог предприятия «БелСтеклоПром»:

Все технологии, которые мы установили, соответствуют международным стандартам: и дизайн, и контроль процессов. Продукция такого качества, как производим мы, может быть экспортирована в любую страну мира. Качество и производительный потенциал могут с легкостью обеспечить экспорт.

Еще до модернизации 30 % гомельских бутылок уходило на экспорт. Среди партнеров – крупнейшие европейские производителя пива. В тару премиум-класса из Гомеля разливают напитки самых известных брендов континента. Однако основной рынок все же свой собственный.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Это единственное в стране предприятие, выпускающее стеклотару из темного стекла. За цвет отвечает оксид железа. В зависимости от необходимости, светопроницаемость такой бутылки может варьироваться от 15 до 60 %. В сравнении с прозрачным стеклом такая бутылка гораздо дольше и качественнее сохраняет начальные свойства напитков.

Но главное даже не цвет, а сам материал. Химически нейтральное стекло гораздо экологичнее пластика: не выделяет вредных веществ, не загрязняет окружающую среду, легко перерабатывается, да и в целом производится из отечественного сырья. Из импортных компонентов только сода. О повороте к этому проверенному веками материалу в Беларуси не раз говорили на самом высоком уровне. Александр Лукашенко о переработке отходов: Мы ждём, как с этой нефтью, пока петух, как в народе говорят, не клюнет Уже сегодня ровно половина сырья для этого производства – те самые вторичные ресурсы. Надежда Дубовец говорит: на предприятии готовы эту цифру наращивать. Принимаемые в стране меры к этому располагают.

Надежда Дубовец, генеральный директор предприятия «БелСтеклоПром»:

Программа правительства о запрете использования пластика, я думаю, что приведет к увеличению потребления стекла. Потому что все-таки стекло более экологично. По примеру таких стран, как Швейцария, мы видим, что там вообще переработка идет 100 %, а пластик не всегда можно переработать. Если бы была у нас возможность самостоятельно собирать стеклобой, мы использовали бы до 80 % стеклобоя.

В ближайшей перспективе в Беларуси заработает депозитная залоговая система: в обмен на стеклянную тару можно будет получить деньги или чек на приобретение других товаров.