В Гомеле запущена новейшая линия по производству полированного стекла

Проект стоимостью в полтриллиона белорусских рублей реализован на Гомельщине. Колоссальные средства, затраченные на строительство новой линии полированного стекла, начнут давать дивиденды уже в первом квартале 2010 года.

Это сейчас рядом с новой печью всего +18. Но уже через две недели на этом месте будет +40, а огнеупорные кирпичи будут сдерживать температуру в 1200 градусов. А ещё через месяц работа и вовсе закипит. Здесь сварят первое стекло.

Линия стоимостью в 210 миллионов евро выросла на заводском пустыре всего за полтора года. Строить быстро — значит строить выгодно. Времени на раскачку нет: лишний день — это неполученная прибыль и неэффективное использование банковского кредита.

С вводом новой линии ОАО «Гомельстекло» вошло в десятку крупнейших производителей полированного стекла в Европе. Годовой объём производства — 89 миллионов евро.

Георгий Козак, и.о. генерального директора ОАО «Гомельстекло»:

Поставлена задача за год произвести модернизацию второй линии и построить цех промышленной переработки по производству энергосберегающего стекла — порядка 4 миллионов квадратных метров, чтобы обеспечить импортозамещение в республике.

Полную модернизацию здесь планируют закончить к 2014 году: выручка от этого увеличится вдвое, а поступления в бюджет достигнут 30 миллионов евро в год. Вместе с тем новое производство изначально экономично: 50% энергозатрат линии вырабатывается ей же самой за счёт отходящих газов печи. Да и выбросы в атмосферу минимальны — только азот и вода.

Не пустить в атмосферу аммиак и получить дешёвую энергию — с такой задачей справились даже на Гомельской птицефабрике. Почти три миллиона долларов вложений, и вот биогазовая установка уже обеспечивает несушек теплом и светом. Таких станций в стране пока только три, но уже в этом году их станет на десять больше. Кроме того, сама технология в будущем должна стать белорусской.

В белорусскую альтернативную энергетику уже готовы инвестировать и иностранные компании. Одна из немецких фирм предлагает до 35 миллионов долларов в год. На самом деле, это инвестиции в саму энергетическую безопасность страны. Для того чтобы не зависеть от внешних факторов уже к 2012 году четверть всей тепловой и электрической энергии в Беларуси планируется вырабатывать из местных видов топлива.