В Гомеле почти вдвое сократились сроки строительства жилых домов

Если ранее на возведение крупнопанельного здания уходило до года, то теперь - не более 6-7 месяцев. Это стало возможным благодаря своевременному финансированию, в том числе и по Чернобыльской программе, а также организации двух- и трехсменной работы строителей областного центра. Сокращение сроков позволило обеспечить одну из самых низких в стране стоимость квадратного метра жилой площади - менее 700 тысяч белорусских рублей. Отметим, что в прошлом году в Гомеле построено 162 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 30% превышает уровень 2005-го. В этом году планируется сдать ещё 175 тысяч.