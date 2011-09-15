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В Гомеле население сдало 14 сентября более $100 тыс. в обменники одного из банков

15 сентября 2011 08:39
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В обменные пункты одного из банков во второй половине дня 14 сентября, когда начали принимать иностранную валюту по курсу, сформированному с учетом результатов торгов на дополнительной сессии валютной биржи, было сдано более $100 тыс.Вместе с тем банкиры отмечают, что население купило вчера валюты в обменных пунктах в 5-6 раз меньше, чем сдало. Это свидетельствует о наличии ожиданий, что курсы валют могут в ближайшее время снизиться. Курсы покупки и продажи доллара США в обменных пунктах Гомеля колебались вчера в диапазоне Br8200-8600 и Br8600-9000 соответственно, пишет БелТА.

# Ситуация на валютном рынке Беларуси

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