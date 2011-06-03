В гипермаркете продают малину дороже 300 000 рублей за килограмм

Журналист брестской областной газеты «Заря» провел мониторинг цен. В одном из гипермаркетов, пишет он, голландская малина стоит больше 300 тыс. за килограмм, шоколадки – по 17 тыс. за штуку, растворимый кофе – по 90 тысяч, ополаскиватель для белья «на акции» – по 72 тыс.

- Сейчас наши специалисты изучают ценообразование в крупных торговых центрах, - сообщил «Заре» заместитель начальника управления антимонопольной и ценовой политики брестского облисполкома Константин Речиц. - Мы проводим проверки не только в Бресте, но и в других городах области. В частности, в Барановичах и Пинске. В пятницу информация будет представлена председателю облисполкома Константину Андреевичу Сумару. Он поручил не допустить дальнейшего роста цен. «Отправная» точка – 28 мая. После этой даты роста цен не должно быть, для этого просто нет предпосылок и оснований. Также мы следим за тем, чтобы торгующие организации не повышали цены на ранее приобретенный товар. Такие случаи, к сожалению, встречаются. Некоторые магазины, закупив продукцию по старой цене, продают ее по новой. Это недопустимо.