В Германии 95-й бензин заменили на новый — Е10

В Германии разгораются споры вокруг принятия нового топливного стандарта. Привычный 95-й бензин заменили на новый — Е10. Он более экологичен и позволяет защитить двигатель от износа — утверждают разработчики.

Как выяснилось на практике, новое топливо годится далеко не для всех машин. Теперь немецкие автолюбители дружно бойкотируют экологическую новинку. Тем временем, правительство ФРГ убеждает автомобилистов в том, что новое топливо не опасно для «здоровья» их машин.

Немецкие автолюбители дружно бойкотируют новый бензин Super E10 с 10%-ной примесью биоэтанола или, проще говоря, спирта.

Из трех миллионов автомобилей, колесящих по территории Германии, новое топливо переваривают далеко не все авто. Да и сами немцы побаиваются гремучей смеси. Уже около 70% автовладельцев отказались им заправляться.

Автовладелец:

Не знаю, стоит ли так насиловать автомобиль. Производители конструируют моторы под определенный вид горючего. Я как заливал чистый бензин, так и буду заливать.

В свою очередь, объединение немецкой автомобильной промышленности уверяет, что 93% всего автопарка, работающего на предшественнике Е10, совершенно спокойно можно заправлять новым топливом. Но главным для автолюбителей пока остается то, что гарантийное обслуживание машины при использовании альтернативного топлива производители железных коней обещать не могут. Страховка такие случаи не предусматривает. Потому теперь в Германии обычный бензин с октановыми числами 95 и 98 — в дефиците, а на заправках за ним — зачастую огромные очереди.

Мартин Хоффман, оператор АЗС (Германия):

Мы слышали от нескольких клиентов, что у них были проблемы с автомобилями из-за заправки новым топливом. Они заливали Е10, и потом начинались проблемы с двигателем и другие неприятности.

Автовладелец:

Я не смогу рассчитывать на гарантийное обслуживание, если буду заливать топливо, не предписанное производителем. Во всяком случае, шефы автоиндустрии пока не дали «добро» на использование Е10.

Однако правительство Германии делает громкие заявления по поводу множества преимуществ нового топлива: биотопливо не только более экологично, но, главное, снижает зависимость ФРГ от импорта нефти.

Норберт Реттген, министр экологии ФРГ:

Все, что мы планировали сделать ранее, мы делаем сегодня, и этого пути мы будем придерживаться и далее. Соглашение по введению Е10 обеспечит защиту окружающей среды, климата, природных ресурсов, а также гарантирует бесперебойные поставки топлива.

Только немецкие политики умалчивают об одном: как только возрастет спрос на бензин с биодобавками, стоит ожидать подорожания продуктов питания.

Жители ФРГ возмущены, что их страна в очередной раз оказывается локомотивом всех европейских реформ и принимает нововведения в спешном порядке. Ведь появление Е10 на немецких АЗС обусловлено новыми правилами Евросоюза. Согласно им, до 2013 года страны-участницы ЕС должны обязать производителей топлива подмешивать в бензин 5% биоэтанола. И хоть официально новая марка бензина признана безопасной, простые автолюбители в своем выборе бензина больше полагаются на собственный опыт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».