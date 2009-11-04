В General Motors решили не продавать Opel Сбербанку и консорциуму Magna

Взамен этого руководство американского автогиганта собирается представить европейским правительствам планы реструктуризации Opel на три миллиарда евро.В General Motors считают, что смогут самостоятельно поставить Opel на ноги. В немецком Правительстве неожиданной новостью возмущены. Комментарии от крупнейшего производителя запчастей – канадско-австрийской компании и российского банка не поступали. Отметим, «Сбербанк» собирался наладить в России производство немецких машин.