В. Фролов, депутат Рижской Думы (Латвия): Я вижу очень большие перспективы работы с Беларусью

Минск сегодня стал площадкой сразу для двух бизнес-форумов — белорусско-латвийского и Международного совета деловых кругов, куда входят бизнесмены из России, Украины, Польши, Германии, Литвы. И те, и другие готовы вкладывать в белорусскую экономику.

Казалось бы, случайное совпадение: в один день открылись два бизнес-форума. Ну, поговорили деловые люди и разошлись. Только российские и европейские бизнесмены меньше всего похожи на людей, которые готовы зря тратить свое время на пустые разговоры. Скорее они «прощупывают почву». Для возможных инвестиций в Беларусь.

Сегодня бизнес-форум и декларация о намерениях, а завтра — выгодный контракт или инвестпроект. Деловой интерес — вне политики. Несмотря на громкие инсинуации со стороны европолитиков, предприниматели европейских стран готовы вкладывать в Беларусь.

Владимир Фролов, депутат Рижской Думы (Латвия):

Еще до начала форума, до приезда сюда, в Минск, уже почувствовал интерес к Беларуси. Я вижу очень большие перспективы работы с Беларусью.

Те же латвийцы готовы инвестировать в гостиничный бизнес, новые промышленные производства, строительство торговых сетей, логистических парков и жилья. Интерес взаимный. Нам они рекламируют, например, возможности Рижского порта.

Вадим Ерошенко, член правления Рижского порта (Латвия):

С Беларусью мы давно работаем по Венспилскому порту, такое сотрудничество можно продолжить и в Риге. Хотелось бы, чтобы меньше было политики, а больше экономики. Я думаю, что мы, как сказали послы, обречены на сотрудничество. Дай Бог, чтобы политические дрязги не мешали нашему плодотворному сотрудничеству.

Не желает увязнуть в политических дрязгах и Международный совет деловых кругов. В него входят бизнесмены из России, Украины, Польши, Германии, Литвы. Сегодня весь разговор вокруг одной темы — как с большей выгодой для себя бизнесмены их этих государств могут использовать возможности 4-й директивы о либерализации.

Жанета Яунземе Гренде, председатель правления Торгово-промышленной палаты Латвии:

С либерализацией приходит очень много инвесторов со всего мира. Это глобализация. Но в то же время вы помните и о национальном бизнесе. Сохраняйте свое. Потому что сделать так, как вы делаете в Беларуси, можно только у вас.

Михаил Кабаков, заместитель председателя правления Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей:

Я читал проект вашей программы социально-экономического развития на 2011-15 гг. И я был потрясен. Там ничего не упущено. Поэтому задача союзов сегодня — это выработка предпринимательским сообществом механизмов реализации тех правильных мыслей и направлений, которые там изложены.

В прошлом году интерес инвесторов принес, например, Минску 2 миллиардов денежных вливаний. В главном городе в работе свыше 3 тысяч инвестиционных проектов. Пока европолитики пытаются заработать очки на громких лозунгах, европрагматики просто ведут выгодные переговоры. Деньги, как известно, любят тишину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Международный совет деловых кругов собрал в Минске бизнесменов из России, Украины, Польши, Германии, Литвы и других стран