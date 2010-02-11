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В Европе договорились помочь грекам

11 февраля 2010 11:23
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Внеочередной саммит Евросоюза проходит в Брюсселе. В повестке дня – согласование мер по стабилизации ситуации в зоне евро.

Финансовой стабильности угрожает бюджетный дефицит Греции. Он почти 13% от ВВП. Это более чем в 4 раза выше предельно допустимого уровня для входящего в еврозону государства.

Стало известно, что в Европе договорились помочь грекам. Но сроки и механизмы поддержки пока не ясны. Впрочем, эти меры не снимают с Греции необходимости принять самые жесткие меры по сокращению собственных бюджетных расходов. К слову, сегодня 20 из 27 стран Евросоюза превышают предельно допустимый уровень бюджетного дефицита.

# Экономика

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