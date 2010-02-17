В этом году Мингорисполком выделил на поддержку малого бизнеса 20 миллиардов рублей

Это в десять раз больше, чем в прошлом году.

Сразу 8 банков предоставят кредиты на льготных условиях – на 2% меньше ставки рефинансирования. Чтобы получить средства нужно предоставить инвестиционный проект, доказать его социальную значимость и создать новые рабочие места. Приоритет — импортозамещению и сфере услуг.

Возможность получения кредитов – это еще один стимул сделать бизнес прозрачным и отказаться от зарплат в конвертах. Если работодатель показывает заниженные суммы, на помощь города ему рассчитывать не стоит.

Александр Калиновский, заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома, начальник управления предпринимательства:

Этот механизм, в основном, для предприятий, которые устоялись — банковское законодательство предполагает залоговое обеспечение кредита. Как правило, это производственники и сфера услуг — я хочу открыть парикмахерскую, химчистку, прачечную, закупить новое оборудование для производства, развить, расширить — таким образом.