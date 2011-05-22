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В Ереване продают полтора вагона белорусских спичек в месяц

22 мая 2011 18:49
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Человек от маленького, но такого большого бизнеса Масис Осипян на свое дело смотрит с огнем в глазах. Ведь даже на белорусских спичках при нужном запале можно делать деньги.

Спрос на наши спички не перегорает уже лет двадцать. Казалось бы, мелочь, но вагон-полтора в месяц точно продается. А белорусский паркет и вовсе на ура уходит .

Масис Осипян, генеральный директор белорусско-армянского торгового дома «Белар»:
Даже резиденция Президента Армении и Дом приемов выложены паркетом белорусского производства, который я возил.

Кстати, белорусский паркет сегодня лежит и армянском центробанке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В месяц продают почти тысячу квадратов. Чего уж там, Масис Андраникович лично проверил: на белорусский пол можно положиться.

Масис Осипян, генеральный директор белорусско-армянского торгового дома «Белар»:
Я и дома белорусский паркет положил. Все строители знают, что белорусский паркет — лучшее сочетание цены и качества.

# Экономика

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