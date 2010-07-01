В Дзержинском районе построят ветропарк по немецким технологиям

К 2012 году в районе будут получать электроэнергию из альтернативного источника. Немецкая компания и Миноблисполком подписали инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка. С реализацией проекта доля ветроустановок в общем объеме энергопотребления в столичном регионе составит 3%.

Получить электричество из ветра — для Беларуси это уже не из области фантастики. Именно здесь, в Дзержинском районе, уже в этом году начнут строить самый настоящий ветропарк. По немецким технологиям. Местность подходящая, ведь комплекс ветрогенераторов — или попросту ветряков — должен обязательно находиться на возвышенности, где среднегодовая скорость ветра составляет не менее 5 метров в секунду.

Ветряные мельницы под воздействием ветра крутятся — электроэнергия вырабатывается. Такой альтернативный источник получения энергии и не требует глобальных финансовых затрат, и экологии не угрожает. Планируется, что на первом этапе мощность ветропарка составит 80 мегаватт. На втором этапе ветропарк мощностью до 160 мегаватт будет производить около 170 миллионов киловатт в час электроэнергии. Этого хватит даже на то, чтобы в год обеспечить два таких района, как Дзержинский.

Петер Деттмар, представитель Посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Это выгодно для всех. Будет построен первый ветропарк в Республике Беларусь и это будет важным элементом диверсификации энергоснабжения этой страны.

Сергей Семашко, начальник отдела энергетики и топлива Миноблисполкома:

Это полностью удовлетворит потребности Дзержинского района, прилегающего Столбцовского, и, наверное, Узденского.

Таким образом, Беларусь пополняет список европейских стран, активно использующих «принесенную ветром» технологию получения электроэнергии. Немецкая компания готова вложить в белорусский ветропарк сумму порядка 360 миллионов евро. А между тем, Германия имеет богатый опыт использования альтернативных источников получения энергии — как из ветра, так и из солнца.

Хоть ветряные мельницы в Дзержинском районе и станут первым полноценным проектом такого рода, однако сама по себе идея построить в Беларуси ветропарк — не новая. Еще год тому назад эту тему обсуждали в Новогрудском районе, а в Мядельском районе уже построены несколько небольших ветряных мельниц.