В двух хозяйствах Лидского района из-за бесхозяйственности под угрозой оказалась заготовка кормов

Новости Беларуси. К самому горячему сезону заготовки кормов в некоторых хозяйствах Лидского района отнеслись довольно прохладно. Там из-за бесхозяйственности простаивает техника. Либо из-за нарушения хранения гибнет уже скошенная трава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом хозяйстве сломанный комбайн практически на четыре дня остановил заготовку трав. Пока искали запасную деталь, пока договаривались о доставке, вышел из строя и второй комбайн. А если учесть, что в день одна машина заготавливала месячную норму кормов для целой фермы. Убытки очевидны.

Тадеуш Рохатко, директор КСУП «Песковцы»:

За четыре дня смогли бы положить полноценную сенажную траншею. Это порядка полторы тысячи тонн. То есть вышли бы на сегодняшний день на 3,5 тысячи тонн сенажа.

Кроме того, уже упущены оптимальные сроки заготовки кормов. И в место питательной зеленой эту траву в лучшем случае уберут в виде сена.

Юрий Карнелович, СТВ:

Вот эта сенажная яма яркий пример бесхозяйственности при заготовке кормов. Из-за поломки техники, она заполнена лишь на половину. И уже законсервирована на зиму.

Не лучше дела и в соседнем хозяйстве. В то время как первый укос уже подходит к концу, здесь только приступили к заготовке кормов. Руководитель во всем винит погоду.

Казимир Янушкевич, директор КСУП «Белица – Агро», Лидский район:

В первую очередь, из-за низкого урожая многолетних злаковых трав. Из-за чего поспособствовала холодная погода. И мы до сегодняшнего дня убирали наиболее слабые злаковые травы.

В хозяйствах, где и травы урожайные, и техника не подводит, другая проблема. Есть случаи нарушения технологии закладки трав на хранение.

Из-за излишней влаги заготовленный корм гниет. Часть его зимой уже будет непригодно в пищу животным, а уцелевший, с трудом можно будет назвать полезным.

Александр Добрук, начальник отдела Комитета государственного контроля Гродненской области:

Основные проблемы по данному району отставание от оптимальных сроков при заготовке кормов. Травы многие переросли, уже не та технологическая спелость, чтобы закладывать в траншею.

Во всех проблемных хозяйствах уверяют, что корма им удастся заготовить вовремя и в полном объёме. Хочется верить, что когда выключаться телекамеры, не окажется, что воз и ныне там. И обещания в хозяйствах всё-таки выполнят.