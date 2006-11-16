В Днепре появился новый вид рыб

Впервые в бассейн реки запущены мальки стерляди - некогда исчезнувшего из природных водоемов страны ценного вида осетровых. Институт рыбного хозяйства Беларуси приступил к выполнению программы воспроизводства стерляди в бассейне Днепра, рассчитанной на 8-10 лет, после многолетней научной и селекционной работы в опытных рыбхозах республики. Стерлядь - самый ценный по своим вкусовым качествам вид осетровых, который занесен в "Красную книгу" Беларуси. В естественных водоемах она растет очень медленно - до 8 лет. В искусственных - товарную рыбу можно получить и за 3 года.