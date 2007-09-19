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В чьих хранилищах больше зерна?

19 сентября 2007 10:41
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В Беларуси определены победители республиканского соревнования по уборке зерна среди районов. Таким образом, в Минской области лучшими стали Клецкий и Минский районы. У последнего, кстати, и самый высокий результат по стране. В Гродненской области лидеры - Островецкий и Гродненский районы. Наивысшие показатели по валовому сбору зерна в Могилевской области - у Могилевского и Кричевского районов. Речицкий и Ветковский стали лучшими на Гомельщине. Самые высокие результаты в Витебской области - у Оршанского и Витебского районов, в Брестской - у хлеборобов Барановичского и Брестского районов. Все победители получат премии в 30 млн. рублей, а представителям районов вручат Почетные дипломы.
# Экономика

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