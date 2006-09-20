В честь 15-летия СНГ Нацбанк ввел в обращение памятные монеты

Главный банк Беларуси ввел в обращение памятные монеты "Содружество Независимых Государств. 15 лет". Это серебряная монета массой 33 грамма и медно-никелевая - 13 граммов. На лицевой стороне - рельефное изображение здания Исполкома СНГ. На оборотной - эмблемы Содружества. Интересная особенность серебряной монеты в том, что она выполнена тампопечатью с использованием голубой, белой и желтой красок. 10 тысяч памятных монет были отчеканены на монетном дворе в Польше. И являются законным платежным средством.