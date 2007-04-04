В чем уникальность технологий строительства теплиц в Бресте?

Продолжается рабочая поездка Президента Беларуси по регионам страны. Александр Лукашенко посещает Брестскую область.

Глава государства знакомился с ходом весенне-полевых работ на Брестчине, а также с выполнением поручений по строительству тепличных комбинатов на основе новейших энергосберегающих технологий.

Брестский район первым в области завершил сев ранних яровых зерновых и зернобобовых. В ближайшие дни с этой задачей справятся хозяйства Каменецкого и Жабинковского районов. В целом в Беларуси зерновые посеяны на 72 % запланированной площади. В Гомельской области осталось засеять 13,5%, в Минской - одну четверть, в Витебской - половину площадей. Самые высокие темпы сева в хозяйствах Могилевской области, где за сутки зерновыми засеяно около 8% территории. По расчетам специалистов Минсельхозпрода, в южной и центральной зоне сев завершится к 10 апреля.

Посещая тепличный комбинат "Берестье" Президент Беларуси потребовал продолжить работу по снижению энергозатрат в экономике. Александр Лукашенко отметил, что оценка деятельности сельхозпредприятий страны будет осуществляться не за счет валовых показателей, а с учетом "полученной прибыли, рентабельности и имеющихся на счетах средств".

И сегодня же Президент Беларуси по традиции пообщался с журналистами. Их интересовало, как глава государства оценивает ход весенне-полевых работ. Часть вопросов касалась международной политики и позиции Беларуси по некоторым международным проблемам: в частности, ситуация вокруг Ирана, о размещении США системы ПРО в Польше и Чехии, о взаимодействии Беларуси с Евросоюзом.