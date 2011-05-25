В. Чеканов: Подвезем, исправим, накажем нерадивых директоров магазинов

По словам министра торговли, торговые предприятия работают в нормальном режиме, и если где-то отсутствуют какие-то товары, значит, их просто не успели подвезти.

Также Валентин Чеканов отметил, что повышенный спрос на бытовую технику сыграл на руку отечественным производителям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Все товары, на которые был ажиотажный или повышенный спрос, есть в республике и не надо на эту тему волноваться. Успокоиться. Нормально будет работать торговля. А где-то что-то не успели подвезти — подвезем, исправим, накажем нерадивых директоров магазинов. То, что касается промышленных товаров: есть спрос, покупают холодильники, телевизоры, стиральные машины. Ну и хорошо. Покупают — промышленность готова дальше выпускать. В настоящее время идут переговоры с предприятиями промышленности, чтобы они осуществили дополнительный выпуск нескольких десятков тысяч холодильников, телевизоров, СВЧ-печей. Все это будет завезено в магазины.