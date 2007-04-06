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В центре внимания стран ЕврАзЭС будущее экономики

06 апреля 2007 08:50
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Прогноз развития экономик стран ЕврАзЭС будет рассмотрен в Казани. Здесь 6 апреля открывается заседание Совета по финансово-экономической политике государств-членов Евразийского экономического сообщества.Участники встречи обсудят эффективность совместного использования энергетических ресурсов, проект концепции формирования единого транспортного пространства и предложения по разработке межгосударственных целевых программ в области мирного использования атомной энергии.
# Экономика

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