В центре внимания стран ЕврАзЭС будущее экономики

Прогноз развития экономик стран ЕврАзЭС будет рассмотрен в Казани. Здесь 6 апреля открывается заседание Совета по финансово-экономической политике государств-членов Евразийского экономического сообщества.Участники встречи обсудят эффективность совместного использования энергетических ресурсов, проект концепции формирования единого транспортного пространства и предложения по разработке межгосударственных целевых программ в области мирного использования атомной энергии.