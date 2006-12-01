В центре внимания столичных властей - строительство жилья и его стоимость

В очереди на квартиры в Беларуси стоит почти полмиллиона человек, треть из них - в Минске.

В соответствии с поручением Президента, создана специальная комиссия, которая жестко отслеживает вопросы ценообразования. Но - только для льготников. Стоимость квадратного метра для этой категории граждан не должна превышать 450 долларов. "Минскстрой" заверяет, что возможность возводить дома за такие деньги есть.

За 11 месяцев этого года в столице уже сдано более 700 тысяч квадратных метров социального жилья, а к концу 2007-го застройщики обещают увеличить эту цифру еще на 100 тысяч.

Отдельный вопрос - долгострои. Специальная комиссия, которая займется этой проблемой, в Мингорисполкоме уже создана. Строительные организации, не справившиеся с работой, понесут наказание.