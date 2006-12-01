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В центре внимания столичных властей - строительство жилья и его стоимость

01 декабря 2006 09:48
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В очереди на квартиры в Беларуси стоит почти полмиллиона человек, треть из них - в Минске.

В соответствии с поручением Президента, создана специальная комиссия, которая жестко отслеживает вопросы ценообразования. Но - только для льготников. Стоимость  квадратного метра для этой категории граждан не должна превышать 450 долларов. "Минскстрой" заверяет, что возможность возводить дома  за такие деньги есть.
За 11 месяцев этого года в столице уже сдано более 700 тысяч квадратных метров социального жилья, а к концу 2007-го застройщики обещают увеличить эту цифру еще на 100 тысяч.
Отдельный вопрос - долгострои. Специальная комиссия, которая займется этой проблемой, в Мингорисполкоме уже создана. Строительные организации, не справившиеся с работой, понесут наказание.

 

# Экономика

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