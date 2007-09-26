В центре внимания столичных депутатов - бюджет Минска

26 сентября на V сессии Мингорсовета народные избранники уточняли отдельные показатели бюджета столицы.

Из государственной казны Минск дополнительно получил более 100 миллиардов белорусских рублей. На какие цели эти деньги потратит столица - обсуждали сегодня народные избранники. Большая часть средств - почти 56 миллиардов рублей - уйдет на создание инженерно-транспортной инфраструктуры в районах новостроек. А также на строительство или приобретение жилья для переселения минчан из ветхих домов. Почти 22 миллиарда получат организации жилищно-коммунального хозяйства города Их планируется потратить на капремонт жилого фонда, замену и реконструкцию лифтов.

Значительную сумму денег направят в сферу здравоохранения - для завершения реконструкции больницы скорой медицинской помощи и капремонта 6-й клинической больницы. И закупку медицинского оборудования для них. Еще часть пойдет на капитальный ремонт существующих поликлиник и строительство новых. В микрорайнах Малиновка и Сухарево.

И снова денежный вопрос - но в другом ракурсе. Депутаты говорят об игорных заведениях столицы. Зачастую об открытии подобных клубов местные органы власти узнают постфактум и не могут повлиять на ситуацию. Согласования на их открытие выдают другие ведомства. Народные избранники инициируют разработку нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок размещения и деятельности в столице игорных заведений. Такое решение особенно радует специалистов столичного образования.

По сложившейся традиции народные избранники опять давали названия улицам. Решили нынешней улице Берсона присвоить другое имя - Эдварда Войниловича. Он был видным общественным и политическим деятелем Беларуси, меценатом, инициатором возведения костёла святых Сымона и Алены. Кроме того, в микрорайоне зеленый луг появится улица Всехсвятская.

От Храма в честь Всех Святых в память безвинно убиенных - к кольцевой дороге. Еще две улицы будут напоминать минчанам о народном писателе Янке Брыле и легендарной личности времен великого княжества литовского - о Льве Сапеге.