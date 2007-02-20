В центре внимания Правительства развитие спортивной сферы

Белорусское правительство обсуждает программу реконструкции спортивных и ввод незавершенных сооружений, рассчитанную до 2008 года.Документ предполагает сокращение числа недостроенных объектов, а также создание необходимых условий для тренировок.

Развитие сферы спорта - это не только укрепление здоровья страны, но и авторитет государства на международном уровне. Среди основных целей госпрограммы - сокращение объемов незавершенного строительства, а также обеспечение достойных условий для развития спорта на всех уровнях.



Сегодня у нас в стране занимаются активно спортом не только профессионалы, но и любители. Поэтому Президиум Совмина сегодня будет интересовать, что сделано в стране за этот год и какие недостатки, возможно, необходимо устранить в целях укрепления не только учебно-тренировочного, но соревновательного процессов.

Как стало известно, госпрограммой до 2008 года предусмотрено реконструировать в стране 36 спортивных сооружений, а также еще достроить 38. А заданием на этот год было предусмотрено 22 объекта.