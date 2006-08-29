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В центре внимания правительства - бюджет на 2007 год

29 августа 2006 11:17
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29 августа Совет Министров на расширенном заседании рассматривает проекты прогноза социально-экономического развития и бюджет-2007.

По словам министра экономики Николая Зайченко основной показатель экономического роста - внутренний валовой продукт - должен составить 8-9%. А инфляция снизится до 6-8%.

Планируется активизировать инвестиционную деятельность, а также сохранить господдержку в стимулировании промышленного производства. Налоговую же нагрузку предполагается уменьшить.

В бюджете следующего года сохранены все приоритеты - более 60% средств направят на финансирование социальной политики. Больше денег  пойдет на капитальное строительство, укрепление материальной базы госучреждений, особенно - в сфере здравоохранения. Глава финансового ведомства Николай Корбут назвал проект документа "бюджетом созидания".

# Экономика

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