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В центре внимания глав правительств стран СНГ - общий электроэнергетический рынок

25 мая 2007 07:37
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Тема переговоров премьер-министров стран СНГ 25 мая в Ялте - электроэнергетический рынок государств СНГ. Участие в заседании принимает премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.В случае достижения договоренности Беларусь подпишет Соглашение о формировании общего рынка. Это позволит обеспечить свободный доступ к нему как производителей, так и потребителей электроэнергии. В конечном итоге, повысится их национальная энергобезопасность и улучшится ценовая политика. В случае подписания Соглашения, Беларуси необходимо будет реформировать существующую систему производства, транспортировки и сбыта электроэнергии.
# Экономика

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