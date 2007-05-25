В центре внимания глав правительств стран СНГ - общий электроэнергетический рынок

Тема переговоров премьер-министров стран СНГ 25 мая в Ялте - электроэнергетический рынок государств СНГ. Участие в заседании принимает премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.В случае достижения договоренности Беларусь подпишет Соглашение о формировании общего рынка. Это позволит обеспечить свободный доступ к нему как производителей, так и потребителей электроэнергии. В конечном итоге, повысится их национальная энергобезопасность и улучшится ценовая политика. В случае подписания Соглашения, Беларуси необходимо будет реформировать существующую систему производства, транспортировки и сбыта электроэнергии.