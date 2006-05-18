В центре внимания глав правительств ЕврАзЭС - таможенные тарифы

Возможный выход отдельных государств из состава СНГ неконструктивен. Содружество сформировано в интересах всех его участников и позволяет согласовывать важнейшие вопросы сотрудничества. Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Василий Пугачев накануне проведения в Минске заседаний интеграционного комитета и Межгосударственного совета глав правительств ЕврАзЭС.

Премьер-министр Беларуси встретился вчера с генеральным секретарем ЕвразЭС Григорием Рапотой. Сергей Сидорский назвал повестку заседания насыщенной и интересной.

Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества на уровне глав правительств пройдет в белорусской столице 19 мая. Главы правительств Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы организации таможенного союза и формирования единого таможенного тарифа. В планах также подписание соглашения об утверждении единого знака обращения товаров на рынке ЕврАзЭС.