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В центре внимания глав правительств ЕврАзЭС - таможенные тарифы

18 мая 2006 07:49
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Возможный выход отдельных государств из состава СНГ неконструктивен. Содружество сформировано в интересах всех его участников и позволяет согласовывать важнейшие вопросы сотрудничества. Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Василий Пугачев накануне проведения в Минске заседаний  интеграционного комитета и Межгосударственного совета глав правительств ЕврАзЭС.
Премьер-министр Беларуси встретился вчера с  генеральным секретарем ЕвразЭС Григорием Рапотой.    Сергей Сидорский назвал повестку заседания насыщенной и интересной.
Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества на уровне глав правительств пройдет в белорусской столице 19 мая.  Главы правительств Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана обсудят вопросы организации таможенного союза и формирования единого таможенного тарифа. В планах также подписание соглашения об утверждении единого знака обращения товаров на рынке ЕврАзЭС.
# Экономика

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