В целях безопасности: что изменилось в правилах наземного движения у Национального аэропорта Минск, и как это отреагировали пассажиры

Новости Беларуси. Новость, которая вероятнее всего лежит в экономической плоскости, хотя в Национальном аэропорту это объясняют требованиями безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о новых правилах наземного движения у главной воздушной гавани страны. Они вызвали широкий резонанс среди пассажиров не только, некоторые из них позвонили на горячую линию СТВ. Изменения касаются прилетевших пассажиров. Отныне тем, кого встречают после приземления на личном авто, предстоит еще добраться до машины, если только это не трансфер самого аэропорта. А это не самое маленькое расстояние, учитывая еще и багаж.

Поделиться «нелётным» настроением в минском аэропорту с недавних пор готовы не только эти пассажиры. После очередного этапа модернизации большинству прилетевших в белорусскую столицу приходится выполнять дополнительный рейс. Ольга Осадчая, СТВ:

Раньше пассажиров минского аэропорта машины забирали прямо здесь, рядом с зоной прилета. Теперь же нужно немного прогуляться с чемоданом. Людям с чемоданами, сумками и более масштабным скарбом отныне нужно дважды пересекать проезжую часть, а потом еще дефилировать вот под эту эстакаду – теперь лишь там, кроме платной парковки, можно остановить личное авто, чтобы взять на борт товарища или родственника.

Таксист:

Очень часто жалуются, потому что надо ходить-переходить, создаются пробки, а люди с тележками идут по проезжей части… Машины, проезжая часть и люди с тележками.

В аэропорту объясняют: такие инновации вовсе не желание устроить для пассажиров жесткую посадку. Неудобства нужно потерпеть ради своей же безопасности.

Ромина Саматханова, пресс-секретарь РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Согласно требованиям Международной организации гражданской авиации была выделена полоса авиабезопасности: 30 метров от здания аэропорта, таким образом условный террорист не смогут оставить своё транспортное средство.

Денис Тарахович, житель Амстердама:

Посмотрите на европейские аэропорты, нигде такого нет. Думаю, там система безопасности работает хорошо. Теперь чтобы сесть в автобус, нужно идти туда куда-то, а это место для кого?

Теперь автомобили с встречающими проезжают мимо по выделенным полосам, а вплотную к выходам из зоны прилета может останавливаться только трансфер аэропорта и рейсовые автобусы.

Иван Саракваш, начальник отделения ГАИ минского ОВД на воздушном транспорте:

Для чего это сделано – у многих возникает вопрос – чтобы и обеспечить беспрепятственную работу маршрутного транспорта.

А вот мнения многих пассажиров, похоже, вышли из зоны турбулентности. Люди голосуют за своих же встречающих на полпути, чтобы, с одной стороны, сократить себе дорогу до новой остановки авто, а с другой – не платить на выезде, если водитель превысит лимит ожидания в 20 минут.