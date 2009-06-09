В Брюсселе создан Деловой совет «Беларусь – ЕС» (ВИДЕО)

Организация призвана содействовать развитию бизнес-контактов между Беларусью и Европой. Сегодня в Минске специалисты из Лондона поделились опытом построения финансовых связей компаний, работы на фондовых рынках и поиска новых инвесторов.

Секретариат организации, который расположен в Брюсселе, обеспечивает связь и ресурсы для привлечения средств на развитие бизнеса в Беларуси и продвижения белорусских товаров на западные рынки.

Представители делового совета «Беларусь — ЕС» довольно положительно оценивают инвестиционный климат в нашей стране. Однако, утверждают, что в период мирового финансового кризиса за инвестиции надо уметь бороться.

Сегодня в Минске специалисты из Лондона поделились опытом построения финансовых связей компаний, работы на фондовых рынках и поиска новых инвесторов. Сейчас Беларусь готовится ко второму финансово-инвестиционному форуму. Он пройдет в Минске осенью.

Во всем мире сейчас достаточно сложная финансовая ситуация со средой для развития бизнеса, утверждает Джеймс Уилсон, директор делового совета «Беларусь-ЕС». — Каждая страна соревнуется друг с другом за инвестиции. Белорусское правительство это осознает. Цель наших семинаров — содействовать процессу привлечения инвестиций.

— Мы уже провели первый инвестфорум. В нем приняло участие порядка 200 человек. Я уверен, что десятка полтора инвестиционных проектов проектов уже находятся в стадии реализации, — Василий Романов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.