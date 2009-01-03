В Брюсселе готовятся к экстренному обсуждению газовой проблемы

Совещание представителей Евросоюза пройдет в понедельник. Накануне Польша, Венгрия и Румыния, заявили о значительном уменьшении поступления российского газа через территорию Украины. Российский "Газпром" обвинил Киев в воровстве голубого топливо, предназначенного для транзита в Европу. Украинская сторона заявляет, что Россия сама ограничила транзитные поставки. Напомню, 1 января "Газпром" прекратил подачу газа Украине. Сторонам не удалось договориться о цене на сырье. Следующий срок – 7 января. В то же время, в "Газпроме" от прогнозов воздерживаются.