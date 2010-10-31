В Брестской области в бывшей деревне появились ресторан, сауна, развлекательный центр и гостиница

Одной из тем рабочей поездки Александр Лукашенко по Брестской области стало развитие села. Президент посетил агрогородок Журавлиный в Пружанском районе, где ознакомился с инфраструктурой населенного пункта и пообщался с жителями.

Сложно представить, что агроородок с поэтичным названием «Журавлиный» еще недавно был обычной деревней. Сегодня почти на полтысячи жителей здесь развитая инфраструктура, в том числе и социальная. Есть, к примеру, уникальный комплекс, включающий в себя и ресторан, и сауну, и развлекательный центр, и гостиницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хозяйство с одноименным названием, тем не менее, сильным не назовешь, скорее средним. Рентабельность продукции без господдержки — примерно 13%. Здесь разработали свою стратегию успеха и рачительного ведения сельской экономики.

Михаил Гришкевич, директор ОАО «Журавлиное»:

За прошлый год выручка от нашего кафе и трех магазинов составила 2,5 млрд рублей.

Изучив цифры на стендах, знакомство с агрогородком Александр Лукашенко начал с общественного комплекса. Президента заинтересовала необычная идея и ее воплощение. Комплекс, конечно, уникальный. Хозяйство под него брало кредит, но это деньги, которые окупятся быстро. Кстати, цены в местном магазине радуют. Преимущество здесь отдается белорусским товарам.

Край Пружанский, богатый историей и природой, привлекает туристов. Теперь к их услугам в агрогородке даже гостиница. Отдохнуть можно и в сауне, и во внутреннем дворике. Александр Лукашенко заглянул и в местный ресторан, выполненный в охотничьем стиле. На стенах — 21 герб всех знатных родов, которые владели землями здесь в округе.

На этом центре социальная инфраструктура агрогородка не заканчивается. В Журавлином есть Дом культуры, детский сад, школа и современный фельдшерско-акушерский пункт. Президент подчеркнул, что создание достойных условий жизни на селе и дальше будет в центре внимания государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, и здесь, как агрогородок, деревня приведена в порядок. Это хорошо. А в других местах?

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Средняя зарплата — 900 тысяч. Мы выйдем на 2 млн 250 тысяч — это тоже реально.

В двух километрах от Журавлиного — монумент мирным жителям сожженных деревень. К его подножию лег венок от Главы государства. В годы войны сюда были согнаны и расстреляны почти две сотни местных жителей.

Весть о том, что к монументу придет Глава государства, собрала немало зрителей, желающих не только увидеть, но пообщаться с Александром Лукашенко. Трагедия тех дней у многих еще в памяти.

Общение получилось искренним и эмоциональным. Многие просто говорили «спасибо» — и за мирное небо над Беларусью, и за достаток в семьях, и за вот такие агрогородки, как Журавлиный, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алеся Высоцкая, Сергей Капустин и Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.

Брестская область.