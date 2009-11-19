В Бресте встретятся руководители таможенных ведомств Беларуси и России

На заседании Таможенного комитета Союзного государства речь пойдёт о транзите товаров.

Руководители будут говорить также о том, как упростить ввоз автомобилей в Россию гражданами Беларуси. Актуальная тема переговоров — применение на территориях обеих стран Конвенции Международных дорожных перевозок в связи с переносом контроля с внутренних на внешние границы Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Завтра в Бресте пройдет заседание Совета руководителей таможенных служб стран ЕврАзЭС. Торжественно откроется и первый пусковой комплекс приграничного грузового терминала «Козловичи-2».