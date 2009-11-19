Прямой эфир

В Бресте встретятся руководители таможенных ведомств Беларуси и России

19 ноября 2009 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На заседании Таможенного комитета Союзного государства речь пойдёт о транзите товаров.

Руководители будут говорить также о том, как упростить ввоз автомобилей в Россию гражданами Беларуси. Актуальная тема переговоров — применение на территориях обеих стран Конвенции Международных дорожных перевозок в связи с переносом контроля с внутренних на внешние границы Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Завтра в Бресте пройдет заседание Совета руководителей таможенных служб стран ЕврАзЭС. Торжественно откроется и первый пусковой комплекс приграничного грузового терминала «Козловичи-2».

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
18 ноября 2009 20:24

С.Сидорский: Вы все поменяете работу - я вас заставлю так себя вести

18 ноября 2009 20:04

Полипропиленом по экспорту

18 ноября 2009 15:52

Придорожный сервис в Беларуси