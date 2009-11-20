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В Бресте пройдет Совет руководителей таможенных служб стран ЕврАзЭС

20 ноября 2009 07:13
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Стороны будут говорить о создании Единой автоматизированной информационной системы контроля таможенного транзита.

И сегодня же в Бресте торжественно откроется первый пусковой комплекс приграничного грузового терминала «Козловичи-2». Его строительство началось в 2005 по инвестпроекту программы ТАСИС Евросоюза.

Создание терминала неподалеку от госграницы, напрямую связано с работой международного автодорожного пункта пропуска «Козловичи-Кукурыки», открытого в 1984 году. Это наиболее крупный пункт таможенного оформления большегрузов на западном направлении.

У нового терминала – современный облик, оснащен он по последнему слову техники. Высокоскоростные информационные линии позволяют в режиме реального времени обмениваться данными с другими таможнями, коллегами из России и ЕС.

Проектная мощность «Козловичи-2» – 4 тысячи автомобилей в сутки.

# Экономика

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