В Бресте пройдет Совет руководителей таможенных служб стран ЕврАзЭС

Стороны будут говорить о создании Единой автоматизированной информационной системы контроля таможенного транзита.

И сегодня же в Бресте торжественно откроется первый пусковой комплекс приграничного грузового терминала «Козловичи-2». Его строительство началось в 2005 по инвестпроекту программы ТАСИС Евросоюза.

Создание терминала неподалеку от госграницы, напрямую связано с работой международного автодорожного пункта пропуска «Козловичи-Кукурыки», открытого в 1984 году. Это наиболее крупный пункт таможенного оформления большегрузов на западном направлении.

У нового терминала – современный облик, оснащен он по последнему слову техники. Высокоскоростные информационные линии позволяют в режиме реального времени обмениваться данными с другими таможнями, коллегами из России и ЕС.

Проектная мощность «Козловичи-2» – 4 тысячи автомобилей в сутки.