В Бресте появится первая геотермальная станция

Использование энергии земли позволит тепличному комбинату "Берестье" внедрить принципиально новые технологии обогрева теплиц и тем самым сократить потребление газа как основного энергоносителя.

По предварительным подсчетам стоимость проекта составляет около 4 миллиардов белорусских рублей.

Цель проекта - найти глубоко в земле на глубине 1,5 км. теплые источники, говорит директор тепличного комбината "Берестье" Николай Долбик. Чем глубже в землю, тем теплее и сама земля, и вода. Геотермальная энергия является дешевым и возобновляемым источником. При этом она не наносит вреда окружающей среде.

К настоящему времени уже завершены проектно-изыскательские работы. В сентябре начали бурение скважины. Пока ее глубина - более 350 метров. Согласно плану, к весне 2007 года глубина скважины должна достигнуть отметки 1,5 км. При этом по расчетам ученых, температура воды в недрах должна быть не менее 100 С°.

В случае успешной реализации проекта на базе тепличного комбината "Берестье" появится первая на территории Беларуси геотермальная станция. А это уже новый этап в развитии экологически чистого и экономного использования энергоресурсов.