В Бресте ожидают инвесторов из Италии и Катара для заключения крупных инвестдоговоров

После совещания у президента, где был озвучен План по стабилизации валютного рынка, разработанный Правительством и Нацбанком, на местах активно приступили в выполнению поставленных задач. В юго-западном регионе Беларуси ставку сделали именно на инвестиционную привлекательность.

Благодаря своему географическому положению, Брестская область словно магнит притягивает инвесторов из разных стран мира. К их услугам и развитая инфраструктура, и логистический потенциал региона: ж/д-, авто-, авиа- и даже речной транспорт. Здесь же и близость границы Украины и Евросоюза. А условия свободной экономической зоны выгодны как бизнесменам, так и области в целом.



О том, как грамотно использовать все возможности для активного экономического роста регионов, говорили на недавнем совещании у президента. В числе таких ресурсов Брестчины – инвестиционная привлекательность.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Проект очень серьезный. Он уже отрабатывается китайскими инвесторами. Это производство спортивной одежды, которая полностью будет идти за пределы Беларуси. Будет вложено более 4,5 миллионов евро, открыто 500 рабочих мест.



К региону внимательно присматривается китайский бизнес. Целый ряд крупных компаний готовы работать в свободных экономических зонах.

Лу Гуйчэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Беларусь:

По плану здесь будет построена свободная экономическая зона. Будет больше китайских компаний, которые будут сотрудничать с нашими брестскими друзьями.



То, что Брестчина – удачное место для капиталовложений, многие инвесторы уже убедились. На этом предприятии чистую прибыль получают фактически из отходов. Первый в СНГ мусороперерабатывающий завод в месяц дает электроэнергии столько, что хватает более чем на три тысячи квартир, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Голенчук, исполняющий обязанности директора Брестского мусороперерабатывающего завода:

Есть большая заинтересованность. Осваиваем. Если будут такие заводы, будем передавать опыт коллегам по другим областям.



Регион сделал ставку не только на модернизацию производств и создание новых, но и на переработку местного сырья. Это касается и промышленности, и сельского хозяйства. К примеру, такую стратегическую культуру как кукуруза здесь выращивают не только на корм. Зерно сушат, калибруют и получают семена высокого качества.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Только по нашей области в этом году мы имеем темп роста экспорта своей сельскохозяйственной продукции около 130%. Если взять положительное сальдо, которое есть у нас в агропромышленном комплексе, то мы уже только в этом секторе заработали более 300 млн долларов. Это дорогого стоит.

Это еще раз является подтверждением правильной политики, которую проводит наше государство в плане модернизации производства, увеличения качества, снижения затрат.

Сильное производство дает возможность более активно развиваться и социальной сфере. Сейчас здесь задумались как удешевить жилье, сокращая расходы и рационально используя ресурсы.