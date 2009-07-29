В Бресте будут добывать энергию из мусора

В Бресте построят первый в Беларуси завод, где из отходов будут получат биотопливо.

В планах - строительство мусороперерабатывающих предприятий и в других городах Беларуси. Ведутся переговоры с иностранными компаниями. Они предлагают услуги по созданию мощностей по переработке отходов. Кроме того, в Барановичах, Слониме и Бобруйске разработаны проекты по получению биогаза на очистных сооружениях.

— Это не дешевые мероприятия. Единовременные затраты очень велики, но они окупаемы. Для реализации этих проектов необходимо рассматривать возможность займов, кредитов, в том числе с предоставлением займов международных организаций, — Сергей Сушко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.