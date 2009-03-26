В Браславе начали выпускать шпроты

Цех в Браславе до сих пор был уникален тем, что только здесь производили белорусские рыбные консервы.

Руководство ГТПУП «Белрыба» запустило на днях в Браславе новую линию по производству шпрот, пишет Народная газета. Для местных жителей это 25—30 новых рабочих мест.

Белорусскую рыбку в банках покупатели видят на прилавках нечасто. В лучшем случае цех выпускает таких консервов около 20 тонн в год, объясняет заместитель начальника цеха Жанна Антоненко. На переработку в основном идет сырье, заготовленное бригадами Национального парка “Браславские озера”, а они вылавливают ограниченное количество рыбы. Речную и озерную рыбу разделать и обработать сложнее, чем морскую, у нее более плотные кости и плавники, поэтому и цена иногда выше, чем у привозной.

В этом году руководство ГТПУП “Белрыба” смогло заключить контракт на поставку шпротного полуфабриката из Латвии в Беларусь. Сейчас товар проходит сертификацию и на прилавках белорусских магазинов может появиться уже в апреле.

На предприятии обещают, что цена «белорусских» шпрот будет на 5—10 процентов ниже латышской. В год в Браславе собираются производить 700—800 тысяч упаковок.