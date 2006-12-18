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В борьбе с неплательщиками коммунальщики готовы применить непопулярные меры

18 декабря 2006 14:58
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Более восьми миллиардов белорусских рублей задолжали минчане коммунальным службам города. Два с половиной миллиарда из них город надеется вернуть в течение этого месяца.

К борьбе с должниками подключаются районная власть, милиция и прокуратура. Они готовы пойти на отнюдь непопулярные меры: кроме отключения света и воды, о неплательщиках будут сообщать по месту их работы. 

Коммунальщики констатируют: 8% от общего количества всех лицевых счетов сегодня с задолженностью. Долг минчан коммунальным службам  составляет более восьми миллиардов рублей. В основном, это деньги  "Минскэнерго" "Минскводоканала". Компенсировать немалые суммы  коммунальщики вынуждены  за счет собственных оборотных средств.

Если задолженность не превышет трех месяцев - отключат свет и воду, если жилец о жировках забыл на больший срок - направят иск в суд о принудительном взыскании  платежей. Крайняя мера - выселение или переселение должника. Двенадцать семей в этом году уже расстались со своей жилплощадью.

Между тем, только 7% неплательщиков - безработные. 10% - пенсионеры, еще 10% - малоимущие. Остальные заплатить за жилье в состоянии. Жадничают. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов настроен решительно. До первого января  будущего года задолженность должна быть ликвидирована.

# Экономика

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