В борьбе с неплательщиками коммунальщики готовы применить непопулярные меры

Более восьми миллиардов белорусских рублей задолжали минчане коммунальным службам города. Два с половиной миллиарда из них город надеется вернуть в течение этого месяца.

К борьбе с должниками подключаются районная власть, милиция и прокуратура. Они готовы пойти на отнюдь непопулярные меры: кроме отключения света и воды, о неплательщиках будут сообщать по месту их работы.

Коммунальщики констатируют: 8% от общего количества всех лицевых счетов сегодня с задолженностью. Долг минчан коммунальным службам составляет более восьми миллиардов рублей. В основном, это деньги "Минскэнерго" "Минскводоканала". Компенсировать немалые суммы коммунальщики вынуждены за счет собственных оборотных средств.

Если задолженность не превышет трех месяцев - отключат свет и воду, если жилец о жировках забыл на больший срок - направят иск в суд о принудительном взыскании платежей. Крайняя мера - выселение или переселение должника. Двенадцать семей в этом году уже расстались со своей жилплощадью.

Между тем, только 7% неплательщиков - безработные. 10% - пенсионеры, еще 10% - малоимущие. Остальные заплатить за жилье в состоянии. Жадничают. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов настроен решительно. До первого января будущего года задолженность должна быть ликвидирована.