В большинстве банков Беларуси отмечают, что у них достаточно валюты и белорусских рублей для обменных операций

Курс доллара по итогам торгов на дополнительной сессии упал на 100 рублей. На 15 сентября его стоимость установлена на уровне 8 500. К настоящему моменту очередей и «дежурных» у белорусских обменных пунктов нет.

Объем торгов на валютно-фондовой бирже вырос почти в три раза. Национальный банк продолжает проводить политику невмешательства. Сегодня он также никаких интервенций не проводил. Торговали на бирже четырьмя валютами. Итак, итоги...

Курс доллара упал на 100 рублей и составил 8 500. Снизил позиции и российский рубль – сегодня он 295 рублей. Для сравнения, 14 сентября по итогам торгов курс был 305. Курс евро по итогам допсессии составил 12 150 белорусских рублей. Польский злотый – 2 770

Банковковский рынок оживился. Валютные запасы в обменные пункты понесли уже в первый день. Особенно активны гомельчане. По курсу, сформированному на допсесии, за полдня в обменные пункты сдали более 100 тысяч долларов. А вот купили валюты в шесть раз меньше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жители Гомеля:

То, что валюта в обменниках появилась, это, естественно, хорошо. Можно планировать свои дела, отдых.

Хорошо. Когда она нужна, можно прийти и купить.

У нас есть и картошка, и зерно. Зачем нам эта валюта?

Издержки, риски, модернизация производства плюс разница курсов. Желатиновой промышленности в такой ситуации едва ли удавалось прочно стоять на ногах. В год предприятие выпускает почти полторы тысячи тонн пищевого желатина. 70% продукции уходит на экспорт. На разнице курсов теряли деньги. Стабилизация валютного рынка, уверены, даст возможность продолжить начатые инвестпроекты. А значит производить больше, больше экспортировать и еще больше заработать валюты для страны.

Викентий Ярмолёнок, директор ОАО «Можелит»:

Прошедшие торги показали реальный курс валюты, а для нас в основном это российские рубли. И от этого мы имеем определенный доход и выручку, так как часть валюты обязательно продаем для получения белорусских рублей и осуществления расчетов в белорусских рублях.

Доступность валюты оживило работу автобизнеса. Не исключают, что цены теперь будут расти не в гору, а вниз.

Сергей Михневич, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации:

Уже второй день автодилеры могут по приемлемому для них курсу купить валюту. Если тенденция сохранится, будут пересчитывать в меньшую сторону стоимость и автомобилей, и запасных частей, и услуг.

Притока клиентов ждут и в турагенствах. Путевки для белорусов могут вскоре подешеветь.

Валентин Цехмейстер, исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций:

Образование единого курса будет способствовать стабильности. И туристическая компания, проплачивая партнеру, не будет перестраховываться и закладывать слишком большие риски.

Стабилизация валютного рынка даст возможность строить долгосрочные экономические планы. Сейчас формируется республиканский бюджет страны на будущий год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Антоненко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике:

Начато формирование бюджета республики на следующий год. И одним из таких индикативных показателей является курс валюты, который мы уже сегодня знаем. То есть можно более определенно работать над республиканским бюджетом на 2012 год.

Не секрет – многие ради страховки своих рисков порой закладывали нереальные курсы. Выход на допсессию, уверены эксперты, правильные и грамотные шаги. Они расставят все точки над «и».

Ирина Новикова, экономический аналитик:

Это уже вторая ласточка. Первая – первая допсессия. И то, что курс не только доллара, но и других валют стал снижаться, как показала вторая допсессия, хороший симптом. Хорошо заработает экономика, придут инвесторы. И придут с валютой.

Если соблюдать рыночные меры по оздоровлению экономики, то эксперты не исключают, что через пару месяцев можно будет купить доллары по гораздо меньшей цене.

Владимир Карягин, председатель союза юридических лиц Республиканской конференции предпринимательства:

Мы рассчитываем, что четыре тысячи – объективная цена, при пересчете всех наших активов. Нет никаких экономических оснований, кроме спекулятивных и дисбалансионных.

У нас есть определенные основные средства, есть рыночные позиции, стоимость наших предприятий, активов. Если все сбалансируется, будет гармонизация, то красная цена доллару – 4 тысячи рублей. А может, и меньше. Но, еще раз подчеркиваю, при работе всех объективных факторов.

По прогнозам Нацбанка, для выхода на единый равновесный курс понадобится до двух месяцев.