В Бобруйске собирают трактора с китайским двигателем

Новинка в несколько раз дешевле и эффективнее своих предшественников. Внешне машина хоть и напоминает привычный трактор «Белорус», но сердце у нее иностранное.

Конструкторский отдел «Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов», который входит в состав «МТЗ», напоминает родильный дом. Только в мыслях дизайнеров рождаются тракторные идеи. От задумки до реализации проекта в среднем проходит кропотливых полгода. И это при том, что карандаш и планшет давно заменил компьютер.

Юрий Цвирко, начальник бюро сопровождения тракторного производства РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»:

Мы занимаемся обслуживанием того, что нам предлагает «МТЗ». Мы вводим некоторые совершенствования, связанные со спецификой работы на нашем предприятии. Может быть, мы удешевляем нечто, занимаемся импортозамещением.

Вот этот самый трактор с двойным гражданством. Корни белорусские, а двигатель, то есть сердце, китайское. В случае успешных испытаний машина, скорее всего, отправится покорять поля Азии.

Новый трактор после рестайлинга не имеет кабины, крыши, систем отопления, вентиляции и зеркал. Все это связано с пожеланиями заказчиков из южных стран. Управление такой техникой можно освоить за 10 минут.

Константин Марков, рабочий РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»:

Запускается также как и наш 320 трактор. В этом тракторе отсутствует передний мост, стоит обычный. Развивает скорость до 30 км/час.

Цена упрощенного агрегата, в сравнении с базовым, в два раза доступнее. Это стало возможным благодаря эффективному двигателю из Китая.

Александр Агранович, директор РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»:

Мы платим не за марку, а за качество и за сам двигатель. Стоит иногда марка, а качество мы не совсем знаем. Побывав в Китае, мы убедились, что и там делаются двигатели соответствующего качества и уровня.

Кроме сельхозмашин, предприятие выпускает широкий спектр коммунальной техники. Треть экспорта «МТЗ» приходится на страны дальнего зарубежья.

Владимир Кисель, начальник управления и сбыта РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»:

Мы конкурируем по цене с учетом транспортных расходов. Мы надеемся с этой моделью завоевать рынок этих стран.

Экономичным трактором интересуются в Пакистане, Афганистане, Иране. После подписания контракта со странами Африки и Латинской Америки, объем производства увеличат с двух до пяти тысяч единиц в год.

Андрей Авдеев, Александр Миранович, телекомпания СТВ