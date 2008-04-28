В Бобруйске открылся крупнейший в Беларуси завод по производству соков

Сегодня там запущена первая линия. Импортозамещающее предприятие сможет ежегодно поставлять на прилавки магазинов до 70 миллионов литров фруктово-овощной продукции.

Однако одним только республиканским рынком переработчики ограничиваться не собираются. Впереди - завоевание Европы. С начала оформления документов до торжественного открытия на новом предприятии прошло совсем немного времени. Всего 18 месяцев. Причем большая часть срока ушла на строительство. Бумажная волокита – дело прошлое. Сегодня Беларусь открыта для инвесторов.

Компактная территория, современнейшее оборудование и 8 видов соков только на первом этапе работы. Практически идеальная модель импортозамещающего предприятия. Новый завод в Бобруйске со временем выйдет на производство 70 миллионов литров сока в год. Это 70% потребности всей республики. Отечественная фруктово-овощная продукция вкусна и недорога. Соки среднеценового сегмента в магазинах будут стоить около 1700 рублей. Сегмент премиальный – продукция под известным мировым брендом – чуть дороже.

В ближайшее время в Беларуси появятся еще более 20 перерабатывающих предприятий. Переизбытка фруктово-овощной продукции переработчики не опасаются. Бобруйский завод уже заключил договоры на поставку соков в Россию и Казахстан. На очереди завоевание новых рынков. Специально для этого в Беларуси даже придумано новое понятие – зелёная сертификация.

С такими гарантиями продукция отечественных переработчиков скоро займёт не только престижнейшие места на прилавках белорусских магазинов, но и прорвётся в Европу. А это потребует развития производственных мощностей. И если сейчас на Бобруйском заводе - около сотни работников, через несколько лет рабочих мест станет в четырежды больше.

