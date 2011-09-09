В ближайшие пять лет ко всем областным центрам из Минска будут построены автобаны немецкого образца

Здание столичного автовокзала «Центральный» разительно отличается от своего предшественника 1962 года. Вообще, это пилотный проект в новой философии строительства. В Беларуси отказались от станций или вокзалов в чистом виде в пользу многофункциональных комплексов.

С одной стороны это будут мощные транспортные узлы. С другой — приносящие прибыль развлекательные и бизнес-центры.

Виктор Никитин, главный архитектор Минска:

Сюда входит большой комплекс: торговые помещения, рестораны и кафе, кинотеатр и многоуровневый гараж на 500 машиномест.

Общая стоимость проекта — порядка 75 млн. долларов. Причем это не бюджетные деньги, а иностранных инвесторов.

При возведении нового здания автовокзала «Центральный» был реализован принцип — строить быстро, качественно и красиво. Благоустроили даже близлежащие здания. Полностью готов первый этаж — остальные закончат к декабрю. Помимо вопросов оперативности и качества, президента очень интересует насколько благоприятные в стране создаются условия для работы инвесторов.

Махато Упендра, почетный генеральный консул королевства Непал в Минске, бизнесмен-инвестор:

У нас особое отношение к Беларуси, мы уверены в том, что в Беларуси можно работать и здесь будет всё хорошо. Мы планируем уже несколько проектов.

Инвестиционный холдинг из группы иностранных бизнесменов занимается и другими крупными проектами. Уже открыты два бизнес-центра — «Сильвер Тауэр» и «Рубин Плаза». Строится 5-звездочный отель «Хаят» и микрорайон «Дружный».

Перспективными смотрятся планы по развитию в Беларуси нового вида транспорта — городской электрички. В большом городе без нее не разъехаться. Электрички есть и в Нью-Йорке, и в некоторых европейских столицах. В Минске, например, можно отдать под это дело 47,5 км железнодорожных путей. Это дешевле, чем метро, но в то же время очень быстро. Кстати, у столичной мэрии есть хорошие новости для студентов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы сегодня такую работу по поручению президента выполним — бесплатный проезд для студентов города Минска. Не позднее понедельника такое решение будет принято. В рамках той дотации, которая выделена столичным бюджетом для работы общественного транспорта, такая возможность есть.

Создать маршрут городской электрички — задача, которую в свое время давал Александр Лукашенко. Сегодня президент проверил как выполнили это поручение. Сотрудники железной дороги сделали символический подарок главе государства — билет под номером «один».

За 43 секунды поезд разгоняется до 120 км в час. Разработана большая концепция формата городских пассажирских электричек. Это могут быть как экономные, так и более дорогие места 1-го класса. Александр Лукашенко осмотрел интерьер вагонов, ознакомился с техническим оснащением. Заглянул в кабину к машинисту.

В перспективе городские линии свяжут Минск с городами-спутниками и уменьшат нагрузку на дорожную сеть. В новом здании станции Ждановичи глава государства за чашечкой кофе пообщался со швейцарским бизнесменом, чья фирма выпускает такие поезда. Речь о том, чтобы создать подобное производство в Беларуси. Обсудили и возможность создания у нас швейцарской бизнес-диаспоры по примеру сирийской.

Петер Шпулер, генеральный директор «Stadler Rail Group» (Швейцария):

Таможенный союз, в который входит Беларусь, для нас — хорошая мотивация, чтобы заниматься здесь бизнесом. Сейчас вместе с Белкоммунмашем мы готовим бизнес-план по созданию совместного предприятия в Минске.

У меня сложились очень хорошие впечатления от вашей страны. О Беларуси на Западе знают очень мало, и я хотел бы, чтобы мой положительный опыт стал известен и остальным бизнесменам.

Новая — локомотивостроительная — страничка в истории развития отечественной железной дороги: совместно с чехами в Лиде создан первый белорусский маневровый тепловоз. Будут развивать и грузоперевозки через нашу страну, сегодня это хорошая валютная выручка.

Анатолий Сивак, начальник Белорусской железной дороги:

Мы купим 2600 вагонов. Раньше мы не покупали больше 500 вагонов в год. Это связано с тем, что увеличился экспорт, и нам не хватает вагонов для экспортных поставок.

Стоит задача увеличить и пропускную способность станций. В перспективе, по скорости доставки они смогут составить конкуренцию автотранспорту.

Александр Лукашенко:

Смотрите, какая красота. Вот так будет обустроена вся страна. Это на злобу дня: нас очень начали сейчас душить со всей сторон. Думают, что мы попали в невыгодную ситуацию — а определённые сложности и проблемы есть — и нас начинают давить со всех сторон: вот выжмем, чтобы курс развалили свій, чтобы не социальная была экономика, чтобы как у них было — бардак, развал и так далее. Не будет этого. Будет вот так — на железной дороге, на автомобильных дорогах. В ближайшие пять лет мы построим автобаны немецкого уровня до каждого областного центра.

Что касается авиационного транспорта: мы расширяем аэропорт Минск-2, в ближайшее время начнём строительство второй взлётно-посадочной полосы. И приведём в порядок аэропорты в областных центрах, уже на них спрос есть. Инвесторы из Катара интересуются брестким узлом — пожалуйста: берите деньги в портфель, приходите, вкладывайте средства.

Наша страна транзитная, а транзит — это не болтовня. Это прежде всего инфраструктура: железные дороги, автомобильные дороги, воздушный транспорт и всё, что связано с этим. Нам всех железнодорожных выездных магистралях мы лет через пять планируем иметь вот такие городские электрички.

В столице сейчас ведется работа, чтобы в перспективе закольцевать станции метро. В следующем году оно расширится до проспекта Дзержинского, затем на очереди Малиновка. За пятилетку станет больше междугородних и международных маршрутов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».