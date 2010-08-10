В ближайшие пять лет импортного пива в Беларуси станет меньше

Правительство намерено сокращать ввоз пенного напитка, увеличивать экспорт и осваивать новые мощности.

В Совете министров сегодня обсуждают эффективность производства пива в стране. За последние годы модернизированы два крупных завода в Брестской и Минской областях. На них будет налажено производство известных зарубежных марок по программе импортозамещения.

Решен один из главных вопросов — сырье. Ввоз пивоваренного ячменя сведен практически к нулю. А уже к 2011 году будет выработан евростандарт его заготовки. В «Белгоспищепроме» считают, что развивать нужно не только производство, но и вкладывать средства в «продажу» ячменного напитка.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Существующая в стране сеть по доступу — где можно покупать, потреблять пиво — не отвечает предъявляемым требованиям и имеющимся возможностям. Это не только недоработки пивоваров, но и местных органов власти, которые не стимулируют развитие частного бизнеса общественного питания.