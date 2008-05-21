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В ближайшие годы в белорусской столице начнется строительство высотных зданий до 75-ти этажей

21 мая 2008 16:45
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Нормы их проектирования и строительства планируется ввести в Беларуси уже в этом году. Об этом было заявлено в рамках международной конференции. В столице уже определены площадки для размещения высоток. Это крупные территориальные комплексы в районе Национальной библиотеки, улицы Кальварийской, аэропорта "Минск-1", а также в районе проспекта Победителей. Строительство небоскребов здесь начнется совсем скоро.
# Экономика

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