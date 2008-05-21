В ближайшие годы в белорусской столице начнется строительство высотных зданий до 75-ти этажей

Нормы их проектирования и строительства планируется ввести в Беларуси уже в этом году. Об этом было заявлено в рамках международной конференции. В столице уже определены площадки для размещения высоток. Это крупные территориальные комплексы в районе Национальной библиотеки, улицы Кальварийской, аэропорта "Минск-1", а также в районе проспекта Победителей. Строительство небоскребов здесь начнется совсем скоро.