В ближайшее время Вьетнам будет напрямую поставлять в Беларусь морепродукты, чай и кофе

Интерес Ханоя в Минске – создание совместных предприятий по выпуску погрузчиков, автобусов и троллейбусов, участие белорусских специалистов в проектировании метро в столице Вьетнама. p>Об этом договорились сегодня на встрече представители обоих городов.

Кроме того, экономические круги Ханоя заинтересованы в строительстве гостиницы и ресторана вьетнамской кухни в белорусской столице.

Нгуен Тхе Тхао, председатель народного комитета Ханоя :

Мы планируем построить в Минске торговый дом и предлагаем такую же возможность вашему городу в Ханое. Туристические услуги – строительство гостиниц – это еще один проект, который мы хотим реализовать в ближайшее время

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Для нас этот визит и сотрудничество очень значимо и символично. Наши друзья, также как и мы, хотят пополнить пакет соглашений, который был подписан, конкретным содержанием.