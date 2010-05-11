В ближайшее время Вьетнам будет напрямую поставлять в Беларусь морепродукты, чай и кофе

Кроме того, экономические круги Ханоя заинтересованы в строительстве гостиницы и ресторана вьетнамской кухни в белорусской столице.
Нгуен Тхе Тхао, председатель народного комитета Ханоя :
Мы планируем построить в Минске торговый дом и предлагаем такую же возможность вашему городу в Ханое. Туристические услуги – строительство гостиниц – это еще один проект, который мы хотим реализовать в ближайшее время
Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
Для нас этот визит и сотрудничество очень значимо и символично. Наши друзья, также как и мы, хотят пополнить пакет соглашений, который был подписан, конкретным содержанием.