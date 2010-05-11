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В ближайшее время Вьетнам будет напрямую поставлять в Беларусь морепродукты, чай и кофе

11 мая 2010 11:21
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Интерес Ханоя в Минске – создание совместных предприятий по выпуску погрузчиков, автобусов и троллейбусов, участие белорусских специалистов в проектировании метро в столице Вьетнама. p>Об этом договорились сегодня на встрече представители обоих городов.

Кроме того, экономические круги Ханоя заинтересованы в строительстве гостиницы и ресторана вьетнамской кухни в белорусской столице.

Нгуен Тхе Тхао, председатель народного комитета  Ханоя :
Мы планируем построить в Минске торговый дом и предлагаем такую же возможность вашему городу в Ханое. Туристические услуги – строительство гостиниц – это еще один проект, который мы хотим реализовать в ближайшее время

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
Для нас этот визит и сотрудничество очень значимо и символично. Наши друзья, также как и мы, хотят пополнить  пакет соглашений, который был подписан, конкретным содержанием.

# Экономика

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